Fabio2U: “Sotto l’albero vorrei trovare un biglietto per…”

Il suo ultimo singolo “This Christmas Gift” sta spopolando e la sua partecipazione al programma di Canale5, “All Together Now”, continua a mietere consensi. Fabio2U, il più importante cantante k-pop d’Italia, ci racconta il suo periodo d’oro a LifeStyleMagazine Christmas Edition.

Fabio, con quale spirito stai vivendo questo periodo natalizio?

In questo periodo sono impegnatissimo tra le puntate di All Together Now e la promozione del mio singolo natalizio “This Christmas Gift”. Come potrei essere più felice? Quando unisci il lavoro alla tua passione è il più bel regalo che si possa ricevere dalla vita.

Cosa speri di trovare sotto l’albero?

Sotto l’albero vorrei trovare un bel biglietto aereo. Amo viaggiare, e questa primavera vorrei tornare in Cina e magari andare anche in Corea Del Sud. Babbo Natale, pensaci tu.

E dal 2020 cosa ti aspetti?

Mi aspetto tante belle novità. Ci saranno dei cambiamenti. Uno dei miei più grandi desideri è quello di essere invitato al Festival di Sanremo, come cantante K-Pop italiano. Sarei il primo cantante K-Pop a salire sul palco dell’Ariston.

Ti stiamo vedendo nel cast di “All Together Now”: Michelle Hunziker, vista da vicino, com’è?

Michelle da vicino è un amore. È solare, un vero vulcano. Fin dal primo momento della prima edizione ci ha voluti conoscere tutti. Ho ancora il boomerang della prima volta che l’ho conosciuta. Sembriamo due pazzi. È una di quelle persone che rimane nel cuore.

E con il resto del cast come ti stai trovando?

Molti dei miei colleghi di muro sono diventati anche miei amici. Vorrei citarli tutti. Quelli con cui ho legato di più sono Nathalie, Davide Papasidero e Mark Mari. In più la mia nuova vicina, la pallavolista Eleonora Bruno. Comunque l’energia che si è creata tra tutti noi spero si percepisca anche in tv.

A quali altri progetti ti stai dedicando?

Sono in ballo nuovi progetti, in primis l’uscita del mio primo album. Prima di Natale ho registrato un nuovo brano che uscirà in primavera. Continuerò anche quest’anno con la mia rubrica sulle novità settimanali del K-pop nel mio canale di YouTube: Fabio2U. Aspettiamo solo di iniziare questo 2020, intanto: buone feste a tutti.