Fabio Volo: “Nel 2020 rispettiamo di più la natura!”

Un periodo pieno di impegni per Fabio Volo che, dopo l’uscita dell’ultimo libro “Una gran voglia di vivere”, ha prestato la sua voce al documentario diretto da Guillaume Maidatchevsky “Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” sbarcato con successo nella nostre sale.

Fabio, con che spirito hai accettato questo documentario?

Avendo dei figli piccoli (Sebastian e Gabriel, ndr) quando accetto di partecipare ad un progetto sono molto condizionato dal fatto che possa andare bene per i bambini. E poi ho pensato che sarei stato un figo per loro quando avrebbero sentito la mia voce sul grande schermo (ride, ndr)

Cosa hai imparato da questa esperienza?

A parte quello che ho visto dal punto di vista estetico, sicuramente il fatto che la vita può riservarti giorni felici e altri meno. Inoltre attraverso il grande schermo si crea una connessione con la natura soprattutto in un momento storico in cui l’ecologia è tornata ad essere un argomento importante.

Le nuove generazioni sono più attente al tema dell’ecologia?

Non credo che tutti i ragazzi siano cosi attenti: magari partecipano ad una manifestazione ma quando tornano a casa accendono l’iPad o vogliono le stesse scarpe di prima. E’ sempre una questione di connessione: se sei in contatto con la natura, ti fornisce una grammatica comportamentale. Se ti trovi su una spiaggia, per esempio, sai come viverla senza inquinarla.

Che rapporto hanno i tuoi figli con la natura?

Sono dei bambini che hanno viaggiato molto e poi il legame con la natura è scritto nel loro dna. La mia compagna è nata in Islanda e in quella terra la natura ha una potenza incredibile: basta uscire dalla città di Reykjavík per rimanere affascinati dal ghiaccio e fuoco che si incontrano con i ghiacciai, i geyser, i vulcani, l’oceano e gli animali che vivono liberi.

Hai notato differenza tra l’educazione del nord e del sud Europa?

In molti paesi del nord Europa le madri consegnano i figli all’indipendenza, fornendo loro dei strumenti. In altri, soprattutto cattolici, i figli sono molto più dipendenti dalle madri.

Cosa guardano i tuoi figli in tv?

Oltre ai cartoni animati cerco di far guardare loro anche film e documentari. Cerco di parare un po’ i colpi perché i figli sono anche un po’ della società in cui vivono: non hanno il telefono o l’ipad. A 4 e 6 anni devono avere più dimestichezza con altre cose e pretendo che a tavola socializzino.

Seguono il tuo lavoro?

Li ho portati spesso a Radio Deejay ma non mi hanno mai visto in televisione o al cinema. Sanno che ho doppiato Po in “Kung Fu Panda” ma credo di essere diventato interessato agli occhi dei miei figli e dei loro compagni di scuola quando ho fatto un cameo nel video di Fabio Rovazzi “Faccio quello che voglio” (ride, ndr).

Progetti cinematografici o televisivi in vista?

La mia passione adesso è la radio (conduce Il Volo del Mattino su Radio DeeJay, ndr) e poi scrivere. Avendo due figli piccoli ho fatto delle rinunce per stare con loro, tra queste il cinema e la tv. Sto scrivendo il soggetto di un film e ho anche qualche idea per la tv.

Con chi trascorrerai le feste natalizie?

Con la mia famiglia, naturalmente.

Quale regalo ti piacerebbe ricevere in vista del nuovo anno?

Mi auguro sempre di trovare nuovi stimoli per continuare a vivere con entusiasmo e passione! E in generale mi auguro che tutti siano sempre più importanza al rispetto della natura.