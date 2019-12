Din Don – il ritorno su Italia 1 (29 dicembre)

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno da “Din Don – Una parrocchia in due”, è pronto a sbarcare su Italia1, domenica 29 dicembre alle 21.20, “Din Don – il ritorno”, attesissimo sequel della brillante commedia prodotta dalla Sunshine Production.

Il cast del film, diretto dal regista Paolo Geremei, è notevole oltre che variegato, tra conferme e prestigiose new-entry: Enzo Salvi, Ivano Marescotti, Maurizio Mattioli, Laura Torrisi, Andrea Dianetti, Giorgia Wurth, Emy Bergamo, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida, Adolfo Margiotta, Leonardo Bocci, Marco Milano e tanti altri.

Al centro della trama c’è ancora una volta il personaggio di Donato che, dopo essere tornato a fare il manager, riceve una telefonata in cui gli si comunica che don Dino è venuto a mancare. La chiesa di Roccasecca è stata chiusa e il parroco è stato mandato in Trentino. Donato, giunto sul posto per dargli l’ultimo saluto, farà una scoperta che ancora una volta stravolgerà la sua vita…

“Sono molto orgoglioso di questo sequel, il cui risultato finale mi ha dato grande soddisfazione perché pensato e realizzato per un pubblico di tutte le età, sia per il cast variegato che per la bellezza delle immagini dei paesaggi che ricordano quelli delle pellicole targate Disney” spiega Bruno Frustaci della Sunshine Production.