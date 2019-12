Era stata preannunciata come un nave degna di essere l’Ammiraglia di Costa Crociere e lo è stata: lo scorso 20 dicembre a Savona è stata presentata Costa Smeralda, la nave dei sogni.

La Costa Smeralda

Nata da un lato con il desiderio di stupire l’Ospite a bordo con un lusso prettamente made in Italy, dall’altro come un gigante dei mari assolutamente sostenibile, nonché un progetto d’avanguardia destinato a cambiare il concetto stesso di crociera.

Infatti Costa Smeralda è la prima nave al mondo ad essere alimentata con LNG, il gas naturale liquefatto, un combustibile fossile a basso impatto ambientale in grado di eliminare quasi totalmente le emissioni di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%), oltre a ridurre significativamente le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell’85%) e di CO2 (riduzione sino al 20%).

Questa innovazione, associata ad una serie di soluzioni fanno della Smeralda una vera e propria smart city che segnerà la prossima evoluzione dello stesso gruppo Costa: la compagnia infatti intende ridurre del 40% le emissioni di CO2 della propria flotta entro il 2020, con dieci anni di anticipo rispetto all’obiettivo fissato dall’IMO (International Maritime Organization).

“Con l’entrata in servizio di Costa Smeralda l’utilizzo dell’LNG per le navi da crociera diventa sempre più una realtà concreta, in grado di portare da subito benefici tangibili in termini di riduzione dell’impatto ambientale. Il Gruppo Costa è stato il primo al mondo a credere in questa tecnologia, investendo nella costruzione di ben cinque nuove navi a LNG, che segnano un percorso di trasformazione verso un turismo sempre più sostenibile” – ha dichiarato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere. “Costa Smeralda rappresenta inoltre un progetto unico, in grado di coniugare l’innovazione responsabile con quella di prodotto, perché offrirà un’esperienza di vacanza mai vista prima, in cui l’ospitalità italiana resta elemento fondamentale e distintivo del nostro brand”.

Per la nostra visita a bordo abbiamo avuto l’onore di essere accompagnati dalla Dott.ssa Stefania Mosti, OnBoard Communication& Retail Director, una delle tante menti creative che hanno reso possibile questo autentico gioiello dei mari.

Giovane, brillante ed incredibilmente emozionata, Stefania è raggiante di accogliere i primi ospiti in questa nuova casa firmata Costa Crociere: “ Questa nave è come una grande casa, pronta ad accogliere un target estremamente variegato di viaggiatori: è un salotto lussuoso ma ricco di calore, un grande abbraccio italiano, desideroso di condividere il piacere della cucina, di stupire con un design raffinato, di intrattenere con programmi di animazioni straordinari, di trasformare il concetto di cabina in uno spazio domestico, di rendere la permanenza a bordo un’esperienza sensazionale, grazie anche all’uso piacevole e non selettivo della tecnologia digitale– commenta con entusiasmo la Dott.ssa Mosti. “Potrei usare tanti aggettivi per descrivere questa ammiraglia ma forse l’espressione che meglio esprime la Smeralda è wow!!! Questa nave è veramente qualche cosa di diverso, è arte, tecnologia, gusto, passione, emozione, è una dimensione talmente tanto bella da diventare uno spazio spirituale che cambia l’ospite. La crociera diventa davvero un’esperienza di arricchimento culturale dove l’Italia è al centro. Non dimenticherò mai il primo viaggio di Smeralda: è come un immenso gioiello che proprio in navigazione trova il suo massimo equilibrio esistenziale, affascinando chi è a bordo ed appagandone i cinque sensi. E’ davvero affascinante come uno smeraldo”.

Non a caso si è portati a toccano le corde della lirica per descrivere questa Ammiraglia, nata dagli stessi costruttori come una grande poesia in onore del nostro Paese, a partire dal nome legato proprio all’omonima costiera sarda.

Una volta saliti a bordo colpisce la cura maniacale di ogni dettaglio, la bellezza di ogni angolo, il piacere di accogliere l’Ospite in un teatro del bello ispirato ai luoghi più belli d’Italia da Piazza di Spagna al Colosseo, da Piazza Trastevere alla nuova area benessere Solemio Spa. Sensazionale ovviamente è l’intero comparto food&beverage, declinato come un’immensa opera d’arte nei 16 ristoranti dove spiccano nomi di grido, primo fra tutti lo Chef Bruno Barbieri.

Il passato e il presente si incontrano, trasformando la dimensione di crociera con amore, calore, passione, il tutto ottimizzato dalla tecnologia, senza contare i molteplici dettagli che generano questo gradevole stupore, come il CoDe, Costa Design Museum il primo museo on board a cura di Matteo Vercelloni, un inno al gusto italiano declinato in oltre 400 m2.

I primi itinerari di Costa Smeralda nel 2020 saranno nel Mediterraneo, sfondo scenico di un nuovo modo di concepire la crociera, da oggi un viaggio nel bello fatto di lusso, piacere e soprattutto rispetto dell’ambiente.