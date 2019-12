Cosa vedere su Rakuten TV a Gennaio 2020

Il nuovo anno di Rakuten TV si apre con il botto! La piattaforma ha preparato un’offerta davvero da non perdere con titoli che hanno sbancato il box office e conquistato pubblico e critica.

Rakuten TV festeggia il nuovo anno con il meglio del grande cinema di Hollywood in 4K HDR

Joker, grande favorito agli Academy Awards 2020 e aggiudicatosi 4 Golden Globes tra cui Miglior Attore in un film drammatico per la straordinaria interpretazione di Joaquin Phoenix e Miglior Film drammatico.

Diretto da Todd Phillips, il film vincitore del Leone D’Oro alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, racconta la storia delle origini di uno dei più famosi super-cattivi della DC, il Joker. Joaquin Phoenix è affiancato nel cast da un altro grande Premio Oscar®, Robert De Niro.

C’era una volta…a Hollywood scritto, diretto e prodotto dal 2 volte Premio Oscar® Quentin Tarantino e ispirato ad uno dei casi più celebri accaduti ad Hollywood alla fine degli anni ’60 per opera della setta di Charles Manson. Ad Astra, fanta-thriller con i Premi Oscar® Brad Pitt e Tommy Lee Jones. Tutti e 3 nella migliore qualità audio-video in 4K HDR.

La selezione delle ultime novità direttamente dal grande schermo continua con Yesterday (in 4K HDR) di Danny Boyle, originale storia di un giovane musicista che un giorno si sveglia e capisce di essere l’unico sulla faccia della Terra a conoscere le canzoni dei Beatles.

Per tutti gli amanti della Beatlemania è un gioiellino da non perdere.

Gli appassionati dei film action non resteranno delusi da Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, sequel di Attacco al potere 2 del 2016 e terzo capitolo dela saga iniziata nel 2013 con Attacco al potere – Olympus Has Fallen con protagonista Gerard Butler.

Non può mancare una selezione di pellicole per grandi e piccini come Mio fratello rincorre i dinosauri, commovente storia familiare con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese nei panni di due genitori davvero speciali.

E poi Dora e la città perduta (in 4K HDR), adattamento cinematografico in live-action della famosa serie animata Dora l’esploratrice della Nickelodeon.

In arrivo anche due novità in animazione del 2019: Il piccolo yeti (Abominable), emozionante avventura prodotta dalla Dreamworks Animation in 4K HDR e Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film sequel del film Shaun, vita da pecora – Il film del 2015.