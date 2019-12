Inizia l’anno col piede giusto: scopri come trovare lavoro nel 2020

Si sta per chiudere un altro anno e, come spesso accade, ci ritroviamo a fare un bilancio di quello che è stato e a stilare una lista di desideri e buone intenzioni per l’anno nuovo.

Tra i desideri, grande importanza ha la ricerca e la possibilità di trovare un lavoro. Ma come fare? Non preoccupatevi: non siete soli. Grazie a questa guida per trovare un nuovo lavoro nel 2020 sarà facile e divertente.

Prima di tutto poniamo l’accento su:

Il Curriculum Vitae

Le Nostre Competenze

I Nostri Desideri

Le Offerte

Il curriculum vitae è il primo passo, il nostro biglietto da visita e per questo è fondamentale che questo sia chiaro, dettagliato e aggiornato. Online è possibile realizzare il proprio curriculum passo dopo passo e in maniera impeccabile.

Prima di iniziare annotiamo su un foglio quelle che sono le nostre competenze, eventuali studi effettuati, le certificazioni ottenute, le tipologie di patenti che possediamo e le lingue parlate. Aggiungiamo i settori nei quali ci piacerebbe lavorare e le mansioni da ricoprire. Benché sognare non costi nulla cerchiamo di essere il più obiettivi e realisti possibili. Difficilmente faremo gli astronauti se nella vita abbiamo sempre fatto tutt’altro. Ma non è detto che non possiamo arrivarci!

Una volta fatto questo e impostato il curriculum vitae ci sono due strade da poter percorrere:

Cercare lavoro online

Affidarsi ad un’agenzia interinale

Le agenzie interinali sono un ottimo strumento per trovar lavoro: le aziende ricercano spesso profili da inserire nelle proprie realtà e le agenzie mettono in contatto la domanda con l’offerta. Si tratta di impieghi che possono andare da alcuni mesi di collaborazione per poi arrivare ad essere assunti direttamente dall’azienda a tempo indeterminato.

Cerca l’agenzia più vicina, prepara il tuo curriculum e mettiti in gioco. Spesso l’occasione che cerchiamo è proprio lì dietro l’angolo. In questo anno che volge al termine le professioni più ricercate sono state: commessi/e, camerieri, parrucchieri ed estetisti, elettricisti, meccanici, infermieri e pizzaioli. L’offerta è variegata e le possibilità infinite.

Cercare lavoro online è una prerogativa dei nostri tempi e permette di avere uno sbocco lavorando direttamente sul proprio pc, da casa o da dove si preferisce. Se si ama scrivere si può intraprendere la strada del copywriter. Le possibilità sono molteplici, si va dall’aprire un blog al lavorare per alcune testate già avviate.

Il vantaggio è che i costi sono ridotti al minimo (basta un pc e una connessione ad internet) ed è possibile guadagnare sin da subito. Se si è particolarmente portati, oggi è possibile intraprendere un lavoro che fino a qualche anno fa non esisteva nemmeno: l’infuencer.

Si tratta di persone che hanno un buon seguito sui social perché ritenute affidabili e di interesse. Sui loro profili recensiscono giochi, prodotti, cibi, make-up e altro ancora. All’inizio dovrete aver pazienza e raggiungere una buona base utenti, ma una volta raggiunto un buon numero di followers sarà possibile ottenere un compenso per la propria recensione o pubblicità.

Se preferite il lavoro autonomo e non avete molto da investire, potrebbe essere una buona soluzione allestire la casa di campagna o parte della vostra abitazione a B&B: un’attività che vi permetterà di essere in contatto con le persone e di avere un’entrata non indifferente ogni mese.

Se siete amanti degli animali sappiate che sempre più persone cercano dog-sister e centri di addestramento per i propri cuccioli. Fateci un pensierino!