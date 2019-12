Come saranno i controller Dualshock 5 della Playstation?

C’è grande fermento per quella che sarà la Playstation 5. Poche settimane fa, grazie al developer kit realizzato dal designer italiano Snoreyn, vi avevamo mostrato come sarà la console di gioco.

Le aspettative sono alte anche perché Microsoft introdurrà una nuova console di gioco, la Xbox Series X, quasi in contemporanea.

Ci saranno novità anche per quanto concerne il controller Dualshock, così come svelato in anteprima dal celebre portale Letsgodigital e mostrato nel video che vi mostriamo in questo articolo.

A quanto pare, Sony ha idee ancora più creative quando si tratta di controller di gioco e opzioni di controllo del gioco.

Controller DualShock Sony con pulsanti di controllo extra sul retro

Sony Interactive Entertainment ha presentato un brevetto di utilità (il che significa che il design finale può differire) in Giappone per un controller di gioco PlayStation con quattro pulsanti extra sul retro: due piccoli pulsanti mobili (che possono essere spostati su e giù) e due pulsanti.

I pulsanti più piccoli sono combinati con due pulsanti nella parte inferiore del controller.

Con i pulsanti mobili l’utente può estendere la lunghezza della porzione di presa ai propri desideri. Inoltre, i pulsanti di pressione possono migliorare l’operabilità di un personaggio del gioco.

Viene descritto un controller Sony PlayStation, che presenta molte somiglianze con l’attuale controller DualShock 4.

Ad esempio, il posizionamento di pulsanti, joystick e grilletti è identico. Il dispositivo di controllo può anche essere utilizzato sia wireless che cablato.

Il più grande cambiamento nella parte anteriore è l’assenza del pulsante PlayStation, inoltre il design ha subito un piccolo aggiornamento sopra i pulsanti di controllo, direttamente sotto i grilletti. Tuttavia, non si tratta di un brevetto di design, in altre parole, il design potrebbe differire da ciò che mostrano le illustrazioni dei brevetti.

Aggiornamento dualshock Sony Playstation

La parte posteriore è più interessante, poiché qui sono inclusi vari elementi operativi aggiuntivi che sono discussi in dettaglio nella documentazione allegata.

Questi controlli ci ricordano nella prima istanza del Back Button Attachment recentemente introdotto, con il quale hai due pulsanti programmabili, a cui puoi collegare 16 diverse funzioni.

Tuttavia, questo è un accessorio disponibile separatamente con una funzione completamente diversa.

I pulsanti sono integrati con il controller Sony brevettato.

Riguarda due pulsanti a sinistra e due a destra sul retro. Entrambe le parti offrono un grande pulsante mobile che puoi spostare su e giù e un pulsante più piccolo che puoi premere.

Con il grande pulsante mobile è possibile estendere la maniglia nella parte inferiore. Una funzione unica e ideale, perché puoi facilmente adattare il controller di gioco ai tuoi desideri, in base alle dimensioni delle tue mani.

Il piccolo pulsante è dotato di un sensore di pressione, in modo che il dispositivo possa sentire con precisione se il pulsante è premuto solo parzialmente o completamente, le funzioni di gioco verranno regolate su questo. Tutti e quattro i controlli sono facilmente accessibili con il dito medio.

Controller Playstation

Le piccole manopole sono collegate a due manopole aggiuntive che sono montate sul fondo, proprio accanto alle maniglie.

Non appena viene premuto uno dei piccoli pulsanti sul retro, i pulsanti inferiori si sposteranno con esso. Questi controlli extra dovrebbero fornire più opzioni per controllare un personaggio del gioco, secondo la descrizione del brevetto. Sfortunatamente, la documentazione giapponese non affronta in modo specifico le funzioni che saranno collegate a questo.

Esistono ovviamente alcuni controller PlayStation Pro di terze parti sul mercato, ad esempio Razer Raiju Pro. Questo controller di gioco ha anche controlli aggiuntivi nella parte inferiore, con i quali è possibile regolare il profilo del giocatore, ma anche il volume, ad esempio. Sfortunatamente, se Sony abbia un’idea simile con questo controller PlayStation aggiornato non è ancora chiaro.

È chiaro che Sony intende non lasciare più l’indice inutilizzato durante il gioco. Il pulsante Indietro allegato è il primo esempio di questo.

Il fatto che il controller DualShock brevettato crei anche la possibilità di abbinare la lunghezza della maniglia al palmo del giocatore è ovviamente un’aggiunta preziosa e migliorerà l’esperienza di gioco complessiva.

Soprattutto nel circuito di gioco professionale, pensa ai giocatori hardcore che praticano le competizioni eSports.

Inoltre, il marchio PlayStation può quindi aggiungere un carattere distintivo alla console di gioco Microsoft Xbox concorrente.

Controller di gioco Sony Dualshock 5

È possibile che questa funzionalità sia pensata per la Sony PlayStation 5 (Pro).

Dobbiamo notare che si tratta di un brevetto di utilità, in cui viene spiegata l’operazione, questo spesso costituisce la base per lo sviluppo di un nuovo prodotto.

Non si tratta quindi di un brevetto di progettazione, il che significa che la progettazione finale di questo controller potrebbe differire. Non è ancora chiaro se questa tecnologia verrà effettivamente utilizzata nel controller DualShock 5.

Naturalmente è anche possibile che Sony decida di introdurre il proprio controller Pro, in cui è possibile trovare questa funzionalità. Per il momento resta da vedere ciò che il produttore di giochi giapponese ha in serbo per noi nei prossimi anni.

Alla fine del 2020 dovrebbe essere possibile acquistare la PS5. La PlayStation 5 Pro apparirà probabilmente tre anni dopo.