Come sarà iPhone 2020: le prime anticipazioni

Il prossimo anno sembra essere un anno rivoluzionario per Apple e i suoi dispositivi.

Non solo è previsto il primo telefono iPhone 12 5G, ma i dispositivi avranno anche un nuovo design. Una sorta di rivoluzione, per l’appunto, che manca da settembre 2017 con il lancio dell’iPhone X che ha lanciato un trend nel mondo degli smarphone, ovvero l’integrazione di un notch nella parte superiore lo schermo. In questo modo i bordi ampi dello schermo potrebbero essere ridotti.

Modelli iPhone 2020

A metà di quest’anno è emersa la voce che Apple sceglierà un design del telefono completamente nuovo nel 2020.

China Times è stata in grado di raccogliere informazioni rivelatrici al MWC Shanghai su una presentazione del Credit Suisse. Il fornitore svizzero di servizi finanziari ha riferito che i fornitori Apple stanno finalizzando lo sviluppo di un display a schermo intero per iPhone 2020.

Per ottenere una visualizzazione a schermo intero, una telecamera TrueDepth verrà elaborata sotto lo schermo. Il nuovo Apple iPhone 12 avrà anche uno scanner di impronte digitali in-display. La funzionalità Face ID viene quindi annullata.

Lo scanner di impronte digitali verrà posizionato sotto lo schermo per tutti i nuovi modelli di iPhone. La fotocamera sotto lo schermo si troverà solo nel modello di punta.

I modelli economici per iPhone 12 saranno quindi basati sulla serie iPhone 11 esistente. Proprio come nel 2017, l’iPhone X ha ricevuto un design completamente nuovo, mentre l’iPhone 8 (Plus) introdotto contemporaneamente ha mantenuto il vecchio design.

iPhone 12 con fotocamera e scanner di impronte digitali sotto lo schermo

La redazione di LetsGoDigital ha scoperto che questa voce non è semplicemente caduta di punto in bianco.

Apple Inc. ha richiesto tre notevoli brevetti di design in Giappone, che mostrano un iPhone senza notch. La documentazione è stata pubblicata da JPO (Japan Patent Office) il 23 dicembre 2019 e comprende quattro immagini per brevetto.

I bordi dello schermo sono identici su tutti e quattro i lati.

Il ricevitore è posizionato centralmente al centro, nella cornice superiore. Non è visibile alcuna selfie camera e / o Face ID. Tutti i componenti essenziali vengono posizionati sotto lo schermo con questo modello. La funzione di rilevamento del volto 3D lascerà il posto a un sensore di impronte digitali in-display – una nuova forma di Touch ID.

La fotocamera selfie è anche posizionata sotto lo schermo.

Anche il design dello schermo è notevole, non è più arrotondato negli angoli. È uno schermo rettangolare in un alloggiamento rotondo. Proprio come con l’iPhone 8 e tutti i modelli precedenti.

La struttura dei pulsanti è identica all’attuale iPhone 11. Sul lato destro vediamo un pulsante laterale multifunzione allungato, che tra l’altro serve per accendere e spegnere il telefono.

Sulla sinistra ci saranno due pulsanti del volume e un piccolo interruttore per passare rapidamente dalla modalità suoneria alla modalità silenziosa.

Non è inclusa alcuna foto della parte posteriore, quindi il design della fotocamera principale rimane sconosciuto.

A giudicare dalle immagini del lato e della parte superiore, la posizione della telecamera sembra rimanere invariata. Si trova ancora nell’angolo in alto a sinistra.

Apple ha perso molte quote di mercato negli ultimi anni, in particolare per i produttori cinesi. Marchi come Huawei, Xiaomi e Oppo sono in crescita essendo modelli sono più innovativi di quelli del produttore americano.

Apple non sarà probabilmente il primo produttore ad applicare questa tecnologia fotografica particolarmente avanzata. I primi modelli di telefono con una telecamera sotto lo schermo sono previsti alla fine di febbraio, con i dispositivi che saranno mostrati durante MWC 2020.

Il primo iPhone 12 5G arriva nel 2020

È ovvio che i nuovi dispositivi Apple offriranno anche il supporto 5G con l’intento di produrre in casa un proprio modem 5g. Progetto mirato per un discorso a lungo termine.

Prezzo dei nuovi modelli di iPhone

Il 2020, come già anticipato, dovrebbe essere un anno innovativo per Apple. Ma quanto costerà tutta questa innovazione? Non è ancora dato saperlo, anche se i modelli economici non avranno una fotocamera sotto lo schermo. Possibile, quindi, che l’iPhone 12 Pro Max possa invece avere un prezzo un po’ più alto.