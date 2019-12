Barbara Bonanni: “Continuo a vivere il Natale come quando ero una bambina”

Di recente l’abbiamo vista su Canale5 prima nel cast della fiction Dottoressa Giò e poi in quello del programma All Together Now. Barbara Bonanni ci racconta in esclusiva le sue festività natalizie…

Barbara, con quale spirito stai vivendo questo periodo natalizio?

Lo spirito del Natale è sempre qualcosa di magico, anche se devo dire che quest’anno si è respirata poca aria natalizia in giro, purtroppo… Io comunque il Natale lo vivo con tutto quello spirito che avevo anche da bambina: magico e pieno di desideri…

Cosa speri di trovare sotto l’albero?

Per mia natura, un regalo fatto con il cuore con l’anima. Quello che vorrei trovare sotto l’albero non è qualcosa che posso descrivere a parole e qui sopra, è qualcosa che va oltre.

E dal 2020 cosa ti aspetti?

Dal 2020 devo dire che ho già dei bellissimi piani che mi terranno molto occupata… Mi piacerebbe vedere un mondo diverso, non mi aspetto il mondo sicuramente delle favole, ma almeno un piccolo cambiamento di rotta sotto tutti i punti di vista.

Ti stiamo vedendo nel cast di “All Together Now”: Michelle Hunziker, vista da vicino, com’è?

Sì, sono contentissima di far parte di questo programma pazzesco e Michelle che è bellissima si vede che è simpatica anche…ma posso dire che Michelle è autentica…una di noi.

E con il resto del cast come ti stai trovando?

Siamo 100 e siamo tutti molto affiatati, ben assortiti, un bel gruppo divertente, come è del resto All Together Now.

A quali altri progetti ti stai dedicando?

Continuo la mia passione per la scrittura. Finito ATN ho già dei progetti, stavolta non solo italiani ma anche tra la Francia e la Spagna e sono super felice per questo. Devo dire che si tratta di un bel regalo sotto l’albero… Intanto, a voi lettori, mando un grande abbraccio natalizio pieno di amore e magia.