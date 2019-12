Ascolti tv domenica 29 dicembre, brilla Rai1

Un omaggio vincente: Il mio nome è Thomas, il film che Terence Hill ha diretto e interpretato dedicandolo all’amico di una vita Bud Spencer, si aggiudica su Rai1 gli ascolti di domenica 29 dicembre con 3 milioni 75 mila spettatori e uno share del 14.3 per cento.

Su Rai2, Il campionato fa 90, la festa per i 90 anni del campionato di calcio a girone unico condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, è stato seguito da 1 milione 71 mila persone con uno share del 5.3 per cento.

Ottimo esordio per la serie in tre puntate I Miserabili su Rai3, con oltre 2 milioni di spettatori (2 milioni 14 mila) e uno share del 9.5 per cento. Numeri che fanno conquistare alla Rai il prime time con 9 milioni 36 mila spettatori e uno share del 39.3 per cento.

Rai vincente anche nell’intera giornata con 4 milioni 514 mila ascoltatori e uno share del 40 per cento e in seconda serata con 3 milioni 680 mila spettatori e uno share del 32.3 per cento.

Ottimi risultati del day time di Rai1, a partire da Uno Mattina in Famiglia che ha raccolto 1 milione 626 mila telespettatori (23.5 di share).

A seguire, “Paesi che vai” ha avuto 1 milione 468 mila ascoltatori (share del 17.6), “A sua immagine” ha ottenuto 1 milione 634 mila (16.2 di share) e Linea Verde ha superato i 3 milioni (3 milioni 265 mila e 20.7 di share). Da segnalare anche l’Angelus di Papa Francesco, seguito da 2 milioni 203 mila persone (18.8 di share).

Nel pomeriggio, ottimi ascolti per “Domenica In” che – nella seconda parte – raggiunge il 20 per cento di share con 3 milioni 16 mila spettatori e record per “Da noi… a ruota libera”: il programma con Francesca Fialdini ottiene un pubblico di 2 milioni 959 mila persone (share del 18.3 per cento) e, con 15 mila interazioni, è il programma più commentato dell’intera giornata sui social, al netto degli eventi sportivi (fonte Nielsen Italia).

Nel preserale, molto bene “L’eredità – La sfida”, seguita da 3 milioni 789 mila spettatori (share 21.2), saliti nel gioco finale a 4 milioni 957 mila con uno share del 25.2. “I soliti ignoti” vince nella fascia access con 5 milioni 643 mila spettatori e uno share del 24.2.

Sulle altre reti, da segnalare – nel pomeriggio di Rai2 – il film “Un capodanno da favola” con 1 milione 105 mila e il 6.7 e la diretta della partita di basket Virtus Bologna – Milano con 445 mila spettatori e uno share del 3 per cento. Su Rai3, bene “Kilimangiaro Collection” con 1 milione 542 mila spettatori e uno share del 9.9 e, nel preserale, “La mia passione” con 1 milione 249 mila e il 5.5.

Per l’informazione il gruppo Rai si conferma leader d’ascolti con il Tg1 delle 20.00 seguito da 5 milioni 430 mila spettatori e uno share del 25.2. Il Tg2 delle 13.00 è stato visto da 1 milioni 757 mila persone (10.2) mentre il Tg3 delle 19.00 ha totalizzato 2 milioni 170 mila (share 11.6) spettatori, saliti a 2 milioni 693 con il 13.4 per le edizioni della Tgr.

Sempre per l’informazione, in seconda serata, molto bene lo Speciale Tg1 con 1 milione 151 mila spettatori e 10 di share.

Sulle reti specializzate, bene il film di Rai Movie “Sissi, la giovane imperatrice” con 628 mila spettatori e il 2,8 di share; e su Rai4 il film “Shin Godzilla” con 349 mila spettatori l’1.6 di share. Da segnalare, infine, il record d’ascolto di Rai Storia in prima serata con il film “L’armata Brancaleone”, visto da 214 mila telespettatori (share dell’1 per cento).