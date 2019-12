2019 emozioni di sport su Italia 1

Venerdì 27 dicembre, Italia 1, alle ore 23.45, celebra l’anno che sta per concludersi con lo speciale “2019: Emozioni di Sport”.

Il racconto dell’anno di sport attraverso le emozioni più forti che lo hanno caratterizzato con i fatti e personaggi più rilevanti di questo 2019: le imprese più esaltanti, le rivalità eterne, fino ai momenti che hanno più commosso e divertito. Tutto introdotto dalla competenza e dalla professionalità di Giorgia Rossi. 365 giorni da ricordare, pronti a viverne altrettanti con la stessa passione.

I servizi dello speciale sport di Italia1

Il quinto Scudetto di fila di Allegri con la Juventus e l’addio a fine stagione per fare posto a Maurizio Sarri che, prima di andare al Chelsea, era stato il rivale più pericoloso sulla panchina del Napoli. E soprattutto il derby d’Italia con l’Inter ancora più infuocato dopo la scelta dell’ex bianconero Conte di accettare la proposta nerazzurra.

Ci sarà spazio anche per l’infinita sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo che continuano a frantumare record e a dividere il mondo del calcio su chi sia il migliore tra i due. Per proseguire con il talento degli eterni campioni che va oltre anche la carta d’identità: Quagliarella che vince la classifica marcatori a 36 anni, Buffon che torna protagonista nella sua Juve a 41, Federica Pellegrini che stupisce e trionfa in vasca a 31 anni, Tiger Woods che fa la storia vincendo l’Augusta 22 anni dopo la prima volta e Roger Federer, classe 1981, che continua a incantare.

Oltre che per le imprese e le vittorie più inaspettate: l’Atalanta da sogno che stupisce tutti, si prende la Champions e si qualifica per gli ottavi di finale e la Lazio che si prende Coppa Italia e Supercoppa Italiana sempre ai danni della Juve. La nuova Italia di Mancini, giovane e bella, o ancora la Nazionale Femminile che ha catturato tutti con il suo Mondiale. La stella, sempre più splendente, di Leclerc e quella ancora un po’ più piccola di Mick Schumacher. Fognini e i “suoi fratelli” per una nuova era del tennis azzurro, Milano-Cortina che rilancia tutta l’Italia dello sport e poi Eliud Kipchoge che, correndo la maratona in meno di due ore, ha fissato un nuovo incredibile limite per tutti.

Al centro dello speciale anche il lato oscuro dello sport che si intreccia con la vita. Tutta l’emozione, il dolore, la tenacia e la voglia di vivere di due esempi: Sinisa Mihajlovic e Manuel Bortuzzo. Non mancheranno anche gli addi più rumorosi: Icardi che lascia l’Inter, Hamsik il Napoli e Totti che saluta definitivamente la sua Roma così come De Rossi, che sceglie l’emozione del Boca Juniors. Per finire con Francesca Piccinini che dopo aver vinto tutto dice basta con la pallavolo.